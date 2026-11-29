Guardar

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Absoluta normalidad en el inicio del 29N, sin incidencias y el 100 % de mesas abiertas

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 11:08. 392 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Sánchez vota en Madrid y pide una gran participación para votar "por el futuro" de España

(Texto enviado a las 09:54. 297 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Feijóo pide votar sin miedo: "Soy un demócrata y confío en el sistema de mi país"

(Texto enviado a las 11:57. 523 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Abascal pide a los españoles que acudan masivamente a votar para no "arrepentirse" mañana

(Texto enviado a las 12:09. 257 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Colau dice que las mujeres no van a estar "calladitas" este 29N al haber "mucho en juego"

(Texto enviado a las 11:54. 226 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Badalona (Barcelona) - Rufián pide votar "a conciencia y con memoria" y respetar unos resultados "limpios"

(Texto enviado a las 12:10. 225 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Nogueras (Junts) llama a votar "con mucho orgullo, sin miedo" y "pensando en Cataluña"

(Texto enviado a las 12:41. 111 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Galapagar (Madrid) - Irene Montero anima a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie"

(Texto enviado a las 11:25. 223 palabras)

San Sebastián - Vaquero (PNV) llama a ejercer el derecho al voto y advierte de que hay "mucho en juego"

(Texto enviado a las 12:42. 140 palabras) (Foto)

San Sebastián - Matute (EH Bildu): Euskal Herria no va a fallar y va a votar con inteligencia colectiva

(Texto enviado a las 12:16. 170 palabras) (Foto)

Madrid - Las votaciones arrancan con densas y extensas nieblas en el interior y lluvia en el norte

(Texto enviado a las 10:47. 619 palabras) (Foto) (Vídeo)

NAUFRAGIO IBIZA

Cartagena (Murcia) - López Miras dice que el buque Med Emre llegará a Cartagena el miércoles o el jueves

(Texto enviado a las 11:29. 302 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INMIGRACIÓN CANARIAS

La Restinga (El Hierro) - Un fallecido entre las 219 personas rescatadas en dos cayucos en El Hierro

(Texto enviado a las 10:34. 367 palabras) (Foto)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La Guardia Civil intercepta una embarcación con ocho migrantes en aguas del Estrecho

(Texto enviado a las 11:06. 171 palabras)

BANCA CAJEROS

Madrid - El 44% de personas no tuvieron problemas para retirar o ingresar dinero en cajeros en 2026

(Texto enviado a las 09:05. 606 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023679129)

EDUCACIÓN ESTUDIANTES

Madrid - El desafío de aprender a programar desde cero y sin tutor en un campus abierto 24/7

(Texto enviado a las 09:30. 750 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8012429122)

ALIMENTACIÓN PAN (Crónica)

Madrid - Domi Vélez, mejor panadero del mundo: "Hay que hacer apetecible el oficio de la panadería"

(Texto enviado a las 11:04. 606 palabras) (Foto)

MÚSICA JARCHA (Entrevista)

Sevilla - ‘Libertad sin ira’, medio siglo del himno que hizo suyo toda una generación

(Texto enviado a las 12:32. 597 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL CINE

Granada - 'Sé valiente', del uruguayo Marcelo Torcida, gana el premio Lorca a mejor película en el Festival de Granada

(Texto enviado a las 09:27. 383 palabras)

PLATAFORMAS ESTRENOS

Madrid - Sorogoyen, lo último de Brad Pitt y un thriller con Eduard Fernández llegan a plataformas

(Texto enviado a las 08:15. 924 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

14:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ofrecen una rueda de prensa sobre la participación registrada a las 14:00 horas en las elecciones generales del 29N. Recinto ferial de IFEMA-Madrid, pabellón 14, puerta E. Avenida del Partenón, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

17:30h.- Barcelona.- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya hace seguimiento de la noche electoral desde el Hotel Catalonia Eixample 1864. Hotel Catalonia Eixample 1864. C/ Roger de Llúria, 60 y 'streaming' en el canal de YouTube de Junts per Catalunya. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Rivas Vaciamadrid (Madrid).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, vota en Rivas Vaciamadrid. Ciudad Educativa Municipal Hipatia, Avenida Ocho de marzo, 1 (Texto)

PUBLICIDAD

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Seguimiento de la noche electoral de Frente Amplio y rueda de prensa de valoración de los resultados Espacio Larra. Calle de Larra, 14. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Barcelona.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Comuns-Frente Amplio hace seguimiento de los resultados de la noche electoral desde su sede en Barcelona. Sede de Comuns. C/ Marina, 131. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- Seguimiento de la noche electoral de Podemos con posibles intervenciones para analizar los resultados Sede de Podemos. Calle Francisco Villaespesa, 18. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Barcelona.- ELECCIONES ERC.- ERC hace seguimiento de la noche electoral desde la Sala de Exposiciones del Campus UPF Ciutadella. Sala de Exposiciones del Campus UPF Ciutadella. C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

18:30h.- Madrid.- ELECCIONES PP.- Los dirigentes del PP se reúnen en la sede del partido de la calle Génova para el seguimiento de la noche electoral Sede del PP. Génova 13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Barcelona.- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya hace seguimiento de la noche electoral desde el Hotel Catalonia Eixample 1864. Hotel Catalonia Eixample 1864, C/ Roger de Llúria, 60, y 'streaming' en el canal de YouTube de Junts per Catalunya. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

18:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ofrecen una rueda de prensa sobre la participación registrada a las 18:00 horas en las elecciones generales del 29N. Recinto ferial de IFEMA-Madrid, pabellón 14, puerta E.. Av. del Partenón, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- ELECCIONES VOX.- Los dirigentes de Vox se dan cita en la sede del partido en la calle Bambú para el seguimiento de la noche electoral. Calle Bambú 12. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

19:30h.- Madrid.- ELECCIONES PSOE.- Los dirigentes del PSOE se reúnen en la sede del PSOE en Ferraz para el seguimiento de la noche electoral. Calle Ferraz, 70. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PNV.- Dirigentes y candidatos del PNV se reúnen en la sede del partido en Bilbao para seguir el escrutinio de los resultados de las elecciones generales. Sabin Etxea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

20:00h.- Bilbao.- ELECCIONES EH BILDU.- EH Bildu sigue la noche electoral en el Mercado del Ensanche de Bilbao, donde se dan cita sus dirigentes y candidatos a las elecciones. Mercado del Ensanche. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ADELANTE.- Adelante Andalucía, con el líder de esta formación, José Ignacio García, a la cabeza, sigue el escrutinio y los resultados de las elecciones generales en la Casa Sáhara de Sevilla, un espacio sociocultural vinculado a la solidaridad con el pueblo saharaui y distintos colectivos sociales. Casa Sáhara, calle Virgen del Carmen Dolorosa, 7. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecen en rueda de prensa para facilitar los resultados provisionales de las elecciones generales del 29N. Recinto ferial de IFEMA-Madrid, pabellón 14, puerta E. Avenida del Partenón, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Palma.- MÚSICA FESTIVAL.- Conciertos del grupo local Lalians, Lucha Luna, desde Seattle y el DJ John Grant para clausurar el Fona Fall Fest 2026. Club Mutante.

18:00h.- Palma.- TEATRO PRINCIPAL.- Representación de 'Tot fent la bella Helena", una coproducción del Teatre Principal y el Teatre Lliure de Barcelona, con puesta en escena del mallorquín Miquel Mas Fiol. Teatro Principal.

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245