29/11/2026 Pedro Sánchez comparece en la sede del PSOE durante la noche electoral POLITICA YOUTUBE - PSOE

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El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido la derrota en las elecciones generales de este domingo y, aunque no ha aclarado si continuará al frente del partido, ha avanzado que los socialistas llevarán a cabo una oposición dura. "No vamos a dejarles pasar ni una", ha lanzado.

En un discurso en la sede de Ferraz ante la plana mayor del partido y la mayoría de sus ministros --también el recientemente dimitido Óscar Puente-- ha dicho que el PSOE ha logrado "resistir" aunque no han logrado el objetivo de seguir gobernando porque "el bloque progresista" no ha sido lo "suficientemente fuerte" como para superar a la suma de PP y Vox.

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"Nosotros por supuesto que confiamos en nuestras instituciones y en sus trabajadores y por eso reconocemos y aceptamos el resultado de las elecciones sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría de la conspiración", ha señalado ante el aplauso de los suyos.

Sánchez ha asegurado que acatan el resultado de los comicios de este domingo "sin ningún tipo de ambages" aunque asegura que no van a caer "en la pasividad ni en la desesperanza".

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Aunque no ha aclarado su futuro político, si continuará al frente del partido o dará un paso a un lado, le ha pedido a los ciudadanos progresistas que no se "rindan". "Nosotros, por supuesto, no lo vamos a hacer", ha asegurado.

"Si la derecha y la ultraderecha forman gobierno, pues el PSOE liderará la oposición y en su nombre me gustaría hacer dos promesas", ha señalado, asegurando que ejercerán este papel "con altura de Estado y lealtad institucional", aunque vigilarán de cerca al nuevo Ejecutivo. "No vamos a dejarles pasar ni una", ha señalado.

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En ese sentido, ha dicho que utilizarán todas las herramientas que brinda la Constitución para "defender los avances" que han logrado en los últimos años.