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Pontevedra, 29 nov (EFE).- El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado este domingo que la participación en estas elecciones generales va a ser muy alta porque, si bien todos los comicios tienen relevancia, estos concretamente, a su parecer, son "muy importantes".

En su visita al Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra para ejercer su derecho a voto, ha hecho un llamamiento a la gente para que acuda a depositar su papeleta.

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"Yo creo que es muy bueno" que así sea, ha manifestado, porque este 29N "España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también", con su predecesor en la Xunta y al frente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la presidencia del Gobierno.

Ha agradecido el mandatario autonómico el trabajo de los participantes en las mesas electorales, de los más de nueve mil apoderados de su partido y también la "normalidad" con la que está transcurriendo esta decisiva jornada. EFE

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