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San Sebastián, 29 nov (EFE).- El extremo del Sevilla Rubén Vargas celebró este domingo la victoria lograda ante la Real Sociedad en Anoeta, destacó la eficacia goleadora del conjunto hispalense y mostró su satisfacción personal tras estrenarse como goleador para ayudar al equipo.

"Fue un partido muy difícil. Ellos juegan muy bien, pero hoy fue un encuentro en el que las oportunidades que tuvimos las convertimos en gol, y eso es muy importante", declaró el futbolista suizo tras el pitido final.

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Respecto a su estreno anotador y a la jugada del tanto anulado, Vargas expresó su alegría y evitó polémicas con la actuación arbitral. "Estaba esperando mucho el momento para marcar, igual que la afición, y estoy muy feliz de haber ayudado al equipo con un gol. Sobre la acción anulada no la vi muy bien, tengo que mirarla otra vez, pero es la decisión del árbitro", explicó.

Por último, el extremo valoró la unidad del vestuario sevillista, aunque advirtió de que el bloque todavía tiene margen de crecimiento. "Estamos en un grupo muy bueno y todos trabajan muy bien, pero todavía podemos hacer las cosas mucho mejor", concluyó. EFE.

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