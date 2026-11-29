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La normalidad ha sido la nota dominante en la apertura de los 683 recintos en la provincia de Sevilla de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, sin que consten incidencias de gravedad, más allá de la falta de papeletas del PP en Villanueva del Río y Minas, la camiseta de una presidenta de mesa y otros contratiempos menores que han propiciado el retraso en el cierre de votaciones en tres colegios electorales.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, el colegio público La Inmaculada, en Pruna, ha sido donde se ha constituido la primera mesa a las 8,00 horas, así como el proceso de inicio de las votaciones se ha completado a las 9,23 horas.

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Además de ausencia de bolígrafos y algunas dificultades en el uso del lector para el DNI - MiDNI- en el teléfono móvil, en Tomares, la presidenta de una mesa ha vestido una camiseta sobre Gaza y se ha negado a cambiarse o cubrir el mensaje, lo que ha motivado una consulta a la junta electoral, que ha permitido a la mujer mantener el vestuario.

En este contexto, la ausencia de papeletas del Senado en Las Navas de la Concepción y la carencia de papeletas del Partido Popular en Villanueva del Río y Minas también han afectado al inicio de la votación y, en consecuencia, se retrasará el cierre.

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LAS CIFRAS DE LA JORNADA ELECTORAL EN SEVILLA

Un total de 1.607.023 ciudadanos de la provincia de Sevilla tienen derecho a voto en esta convocatoria. 1.563.228 residen en la provincia y 43.795 sevillanos viven en el extranjero El censo electoral se ha incrementado en 59.868 personas respecto a los comicios de julio de 2023.

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Además de quienes acudan a los colegios electorales a depositar directamente en las urnas su voto y de quienes lo han hecho en los consulados, 44.425 sevillanos y sevillanas han solicitado el voto por correo. En julio de 2023 fueron 131.995 y en noviembre de 2019 sumaron 34.719.

Para la jornada, se han dispuestas 2.625 mesas electorales en 683 recintos en la provincia. Las urnas son 5.250 y se han dispuesto 1.400 cabinas para que los electores elijan y ensobren los votos con privacidad. 23.625 ciudadanos han sido designados como presidentes, vocales y suplentes. Los 106 municipios sevillanos están distribuidos en 9 juntas electorales.

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De esta manera, más de 4.900 empleados públicos, entre efectivos policiales y representantes de la administración, están movilizados para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones.

Para las personas con discapacidad visual, se han distribuido 105 lotes de voto accesible: 100 enviados a domicilio y 5 a colegio electoral. En 2023 fueron 31 los lotes solicitados.

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Las papeletas impresas han sumado 13,6 millones: 11.937.250 para el Congreso de los Diputados y 1.707.500 para el Senado. Se han preparado 2,8 millones de sobres y 28.000 manuales de instrucciones. Los representantes de la Administración cuentan con 1.224 tabletas para la transmisión de datos.

APLICACIÓN DE TELÉFONO MÓVIL MIDNI

En las elecciones de este domingo, se han proclamado 11 candidaturas para el Congreso de los Diputados y 8 para el Senado, lo que supone el mismo número de opciones para la Cámara Baja respecto a 2023 y dos menos en el caso de la Cámara Alta. En la decimosexta legislatura, habrá 12 diputados y 4 senadores por la provincia de Sevilla.

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Los recintos electorales han abierto sus puertas a las 9,00 horas y las votaciones terminarán a las 20,00 horas. Los electores deben identificarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la aplicación de teléfono móvil MiDNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Estos documentos serán válidos aunque estén caducados, pero sólo se admiten originales, no fotocopias.