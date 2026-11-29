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El PP-A ha logrado 23 escaños en las elecciones generales de este domingo, lo que supone dos escaños menos que los obtenidos en los comicios de julio de 2023, cuando logró 25. No obstante, se mantiene como la fuerza más votada en la comunidad.

El PP-A ha ganado en las ocho provincias andaluzas. En la provincia de Almería, ha logrado tres escaños (los mismos que en julio de 2023); en Cádiz, tres escaños (uno menos que en 2023); en Córdoba, tres escaños (uno más); en Granada, tres escaños; en Huelva, dos diputados; en Jaén, dos escaños; en Málaga, cuatro diputados (uno menos9, y, en Sevilla, cuatro diputados. En estas últimas cinco provincias, mantiene los mismos escaños que logró en 2023.

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Por primera vez en elecciones democráticas, el PP-A ha ganado en votos al PSOE en la provincia de Sevilla. Ha mantenido los cuatro escaños en el Congreso de los Diputados que logró en 2023. Los socialistas sevillanos pierden un diputado con respecto a las elecciones de 2023 e igualan el resultado del PP --cuatro diputados--, con 345.425 votos, un 28,8% de las papeletas.

Las primeras elecciones generales a las que optaron las siglas del PP fueron las de octubre de 1989, en las que obtuvo 12 escaños por Andalucía.

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En las elecciones generales de junio de 1993, obtuvo 20 escaños en el Congreso, que se elevaron a 24 en los comicios de marzo de 1996, cuando el PP llegó al Gobierno central por primera vez en su historia.

En las siguientes elecciones, en marzo de 2000, el PP logró 28 escaños en Andalucía, que bajaron a 23 en los comicios de marzo de 2004.

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En las elecciones de marzo de 2008, sube hasta los 25 escaños, y será en los comicios de noviembre de 2011 cuando por primera vez se convierta en la fuerza más votada en Andalucía, al obtener 33 escaños, desbancando por primera vez en la historia al PSOE como el más votado.

Sin embargo, en las elecciones de diciembre de 2015, volvió al segundo puesto con 21 escaños. Al cabo de seis meses, en los comicios de junio de 2016, superó al PSOE y volvió al primer puesto con 23 escaños.

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No obstante, en las elecciones generales de abril de 2019 cae hasta el tercer puesto, con 11 escaños, por detrás de Ciudadanos (Cs), que logró los mismos diputados, pero más votos.

En las elecciones de noviembre de 2019, vuelve al segundo puesto con 15 escaños, que suben hasta 25 en los comicios de julio de 2023, en los que vuelve a ser el partido más votado en Andalucía.

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En este sentido, el mejor resultado obtenido, hasta ahora, por el PP en Andalucía, en unas elecciones generales, fue en las de noviembre de 2011, cuando logró 33 diputados por las ocho circunscripciones andaluzas.