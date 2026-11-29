Guardar

El PP ha vuelto a ser la fuerza más votada en Castilla y León, donde la participación ha crecido un 11,6 por ciento respecto a la cita electoral de 2023, y sigue siendo la primera fuerza en la Comunidad pero ha perdido en esta cita electoral un escaño que ha ido a favor de Vox en la provincia de Salamanca, la del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

No obstante, el PP aguanta ya que Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma donde más crece, por detrás de Ceuta, Cataluña y el País Vasco.

PUBLICIDAD

A pesar de perder un escaño, de 18 a 17 diputados, los 'populares' aglutinan un 43,03 por ciento de los votos emitidos en la Comunidad, donde la participación ciudadana ha crecido del 69,4 al 81 por ciento, pero es Vox el partido que más ha crecido en porcentaje de voto, un 3,1 por ciento, frente al 1,4 por ciento experimentado por PP y el 0,88 por ciento de PSOE.

El PP se mantiene como el partido más votado en Castilla y León pero ha caído en porcentaje de voto en provincias como Burgos, Segovia o Zamora, aunque su mayor crecimiento se da en la provincia del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en Soria, con un 6,5 por ciento más, además de que los 'populares' han ganado en la capital soriana

PUBLICIDAD

Por su parte, el PSOE baja en porcentaje de voto en las provincias de Salamanca y de Palencia y sube en el resto y su mayor crecimiento se da en la de León, con un 3,08 por ciento más. Pero los socialistas también resisten, ya que mantiene sus doce diputados y crece un 0,86 por ciento.

Vox, que se confirma como la tercera fuerza en Castilla y León, ha experimentado un crecimiento en las nueve provincias que ha llevado a los de Abascal a concentrar el 20 por ciento de los votos emitidos en Ávila, aunque esta formación sólo ha conseguido arañar un escaño más en la Comunidad, por la provincia de Salamanca.

PUBLICIDAD

El mapa de la Comunidad sigue siendo de, color azul del PP ya que ha sido la formación que ha ganado en 1.843 municipios, mientras que el PSOE ha sido el más votado en 338 municipios y Vox en 17, a lo que hay que sumar los cuatro pueblos donde ha ganado Soria ¡Ya! y los tres donde Por Ávila ha sido el más votado.