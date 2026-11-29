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San Sebastián, 29 nov (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha llamado este domingo a la "movilización general de la vieja nación vasca" y se ha mostrado convencido de que los ciudadanos "derrotarán al bloque reaccionario en Euskal Herria y levantarán así la voz de la esperanza y la honestidad".

Otegi ha hecho estas declaraciones tras depositar su voto en una jornada lluviosa en la casa de cultura de Elgoibar (Gipuzkoa), donde ha recalcado que el de hoy "no es solo un día de elecciones".

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"Es un día de movilización general" para el pueblo vasco que "volverá a dibujar, con una gran sonrisa, un color diferente al del resto del Estado y a evidenciar que es un país que tiene conciencia antifascista, progresista, abertzale y soberanista", ha subrayado.

En su opinión, el pueblo vasco también demostrará en las urnas que "no le calla nadie, que está de pie y que quiere un futuro diferente para las gentes que viven y trabajan aquí".

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"Hoy derrotamos al bloque reaccionario en Euskal Herria y levantamos otra vez la voz de la esperanza y la honestidad. Así que hoy movilización general de todo el pueblo vasco en defensa de su identidad nacional y de un futuro diferente", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)