Madrid, 29 nov (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha llamado este domingo a "la movilización masiva" en "un día importante para España y para Europa", y ha expresado su deseo de que haya un récord de participación en las elecciones generales.
López ha votado pasadas las 10:30 horas en el colegio público Ermita del Santo, situado en el madrileño distrito de Latina.
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"Ojalá España bata récord de participación en el día de hoy. Ojalá Madrid también lo haga", ha dicho el ministro antes de llamar a "la movilización masiva" en Madrid y que "no falte nadie por votar en ningún barrio, en ninguna calle, en ninguna plaza, en ningún municipio de esta comunidad, que todo el mundo vaya a votar porque hoy es un día muy importante para que España siga avanzando". EFE
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