29/11/2026 29N.- Nogueras (Junts) pide ir a votar sin miedo y pensando en Cataluña. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha pedido este domingo ir a votar sin miedo y pensando en Cataluña para contribuir a defenderla y en defensa de la democracia. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA JUNTS

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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha pedido este domingo ir a votar sin miedo y pensando en Cataluña para contribuir a defenderla y en defensa de la democracia.

En declaraciones tras votar en Mataró (Barcelona), ha explicado que el 29 de noviembre es un día especial para ella porque su padre hubiera cumplido 75 años: "Hace 17 años que murió. Por tanto, por él y por todos los que han contribuido a levantar y construir nuestro país, hoy votemos pensando en Cataluña".

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"Votar pensando en Cataluña es la mejor manera de defender nuestro país. Lo hacemos con orgullo y sobre todo sin miedo. Invito a todo el mundo a que vaya a votar porque votar es la mejor manera de defender la democracia", ha destacado.