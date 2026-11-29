29/11/2026 La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA EUROPA PRESS - LORENA SOPENA

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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha admitido que pasar de 7 a 5 diputados en el Congreso no son unos buenos resultados pero ha avisado de que seguirán trabajando por Cataluña.

"Pese a sacar más votos que en las últimas elecciones, no hemos podido retener los diputados. No son, por tanto, los resultados que queríamos. No son unos buenos resultados para Junts, pero sobre todo para Cataluña", ha lamentado en una breve comparecencia con casi la totalidad del voto escrutado.

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Acompañada de miembros de la dirección y de los diputados de Junts en el Congreso de esta legislatura, se ha mostrado satisfecha del trabajo que han llevado a cabo y ha añadido que a partir del lunes seguirán trabajando por Cataluña y los catalanes, y también en catalán.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)