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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- Los españoles Marc Márquez, Manuel González y Máximo Quiles han protagonizado el cuarto pleno de campeones en todas las categorías de la misma nacionalidad, en la historia del campeonato del mundo de motociclismo.

Y Marc Márquez, que este fin de semana anunció su retirada de la competición activa, ha sido protagonista en todas ellas.

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Sólo España cuenta ya con cuatro temporadas en las que los campeones del mundo de todas las categorías han sido de la misma nacionalidad, la primera de ellas en 2010 cuando Marc Márquez (Derbi) en 125 c.c., Toni Elías (Moriwaki) en Moto2, y Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M1) en MotoGP, se proclamaron campeones del mundo.

La segunda oportunidad llegó en 2013, con Maverick Viñales (KTM) en Moto3, Pol Espargaró (Kalex) en Moto2, y Marc Márquez (Honda RC 213 V) en MotoGP.

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El tercer pleno mundial del motociclismo español llegó en 2014, con Alex Márquez (KTM) en Moto3, Tito Rabat (Kalex) en Moto2 y Marc Márquez (Honda RC 213 V), por segunda vez consecutiva, en MotoGP.

Han tenido que pasar doce años para volver a vivir un pleno de campeones mundiales de la misma nacionalidad, de nuevo españoles, de la mano de Máximo Quiles (KTM) en Moto3, Manuel González (Kalex) en Moto2, y otra vez Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en MotoGP. EFE

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