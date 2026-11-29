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Ferrol, 29 nov (EFE).- El secretario general del Partido Popular y número uno de su formación al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, ha asegurado que este domingo es el día en el que los políticos callan "y habla la sociedad" y ha sostenido que la ciudadanía decidirá en las elecciones generales "el futuro de un país para los próximos cuatro años".

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio público del barrio de Canido, en Ferrol, el dirigente ferrolano ha hecho "un llamamiento a la participación" y ha destacado que, "cuantos más españoles participen" en los comicios, "más sólida será la decisión" que emane de las urnas.

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En declaraciones a los medios, ha apostado por determinar "entre todos el futuro del país" y ha deseado que el día "transcurra con total normalidad y participe mucha gente", además de agradecer el trabajo de las "más de 100.000 personas en toda España" que conforman, según ha dicho, el "ejército de apoderados e interventores" de su grupo político.

Tellado ha estimado que esos colaboradores estarán "velando por la normalidad de la jornada" y que trabajarán "desde muy temprano y hasta muy tarde", por lo que les ha trasladado las "gracias por adelantado".

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Además, el secretario general del PP ha reseñado que este domingo de comicios generales es "un día ilusionante": "En el que se decide el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos".

Tras ejercer su derecho al voto, ha acompañado a su colegio electoral al alcalde de Ferrol y número uno del partido al Senado por A Coruña, José Manuel Rey Varela, que ha acudido junto a él al barrio de Canido, y ha avanzado que proseguirá durante la mañana la "liturgia", puesto que se acompañan para votar.

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Posteriormente, Tellado volará a Madrid para recalar en la sede del PP en la calle Génova "desde las tres de la tarde", seguir así la evolución de las votaciones y, ya de noche, el escrutinio.EFE

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