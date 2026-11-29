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San Sebastián, 29 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, calificó de "inaceptable" la fragilidad defensiva mostrada por su equipo en la derrota encajada ante el Sevilla en Anoeta y lamentó las facilidades concedidas en los dos primeros tantos visitantes.

"No podemos empezar el partido así. No puedes entrar al encuentro y encajar ese gol tan fácil, donde tienes que defender de otra manera, ni recibir el segundo de esa forma. Un centro simple, sin ganar los duelos. No puedes ganar partidos de fútbol profesional si encajas los dos primeros goles como lo hicimos hoy ni si recibes cuatro tantos", criticó con dureza el ténico.

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Respecto a las causas de la debilidad en el área propia, Matarazzo descartó problemas de planteamiento táctico y apuntó directamente a la falta de entendimiento y contundencia individual. "El equipo tiene cualidades en defensa y futbolistas grandes, así que no podemos perder tantos duelos ni conceder tanto. No creo que sea una cuestión de instrucciones, el rival centra, hay un fallo de comunicación y tenemos que defender mejor el área", explicó.

Asimismo, Rino diferenció el origen de las dianas del conjunto hispalense, aunque reconoció que el choque se decidió por una combinación de errores propios y eficacia sevillista. "El primer gol es nuestro error, el segundo es acierto del rival y desacierto nuestro, y el tercero es una buena acción suya en la que también defendimos mal pese a tener jugadores en bloque bajo. El cuarto ya puede pasar porque estás volcado, es una mezcla de todo", analizó.

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Por último, en el plano individual, el entrenador blanquiazul valoró de forma positiva el momento Take Kubo, a quien ve "efectivo" y a buen nivel, y respaldó el estado físico y mental de Álex Remiro tras dos partidos consecutivos encadenando errores individuales. "Está bien, estable y fuerte, aunque los dos últimos partidos no hayan sido los mejores para él", concluyó. EFE

pbl/sab