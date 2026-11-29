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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, disputado en el circuito Ricardo Tormo, con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en la segunda posición, en la que es la última carrera de su trayectoria deportiva.

El tercer puesto fue para el también español Pedro Acosta (KTM RC 16). EFE

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