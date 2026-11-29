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Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- Marathón se clasificó este sábado a las semifinales del torneo Apertura hondureño tras vencer por 3-1 a Génesis, y se unió a Olimpia, que había asegurado su pase con anticipación.

Dirigido por el argentino Silvio Rudman, Marathón se impuso de local con goles de los hondureños Alberth Elis, Carlos Pérez y del argentino Nicolás Messiniti, mientras que Bryan Félix descontó para Génesis, que tiene como técnico al portugués Fernando Mira.

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Olimpia, bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, derrotó por 2-1 a Estrella Roja y cerró las dos vueltas regulares como líder del torneo, con 38 puntos, cuatro más que Marathón.

Motagua, que tiene al español Javier López en el banquillo, perdió por 2-1 ante Olancho y dejó escapar la oportunidad de conseguir uno de los dos boletos directos a las semifinales.

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El equipo capitalino necesitaba ganar para avanzar directamente a esa instancia, pero la derrota, sumada al triunfo de Marathón ante Génesis, frustró sus aspiraciones.

Por su parte, Universidad Pedagógica derrotó por 1-0 a Juticalpa, que ya no tenía opciones de clasificar, y aseguró su participación en la repesca.

Real España, que dirige el español Juan Ignacio Martínez, perdió por 3-2 ante Choloma, pero también consiguió un puesto en esa fase.

Los cuatro equipos que disputarán la repesca son Motagua, con 31 puntos; Real España, con 29; Estrella Roja, con 22, y Universidad Pedagógica, con 19.

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En esa instancia, Motagua se enfrentará a Universidad Pedagógica, mientras Real España tendrá como rival a Estrella Roja, que en el presente torneo ascendió a la primera división.

Por reglamento, Olimpia y Marathón quedan a la espera de su rival en las semifinales, que saldrá de las llaves de los cuatro que jugarán la repesca, que se iniciará la próxima semana en fecha por definir. EFE

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