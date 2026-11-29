Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español Manuel González (Kalex) se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 tras concluir quinto la última carrera de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se adjudicó el australiano Senna Agius (Kalex).
En el podio del Ricardo Tormo acabaron también el español Alex Escrig (Forward) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex) en tanto que González con su quinta posición, justo por detrás de su rival directo por título, Izan Guevara (Boscoscuro), se ha proclamando matemáticamente campeón del mundo. EFE
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