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Los operarios ultiman el balcón de la calle Génova en el que el Partido Popular celebra las victorias electorales tras las elecciones, si bien en esta ocasión el partido ha incorporado una pantalla gigante.

Desde antes de las 18.00 horas, varios trabajadores preparan el balcón de la sede del PP que suele ser escenario habitual de los triunfos electorales del partido, al que salen los presidentes del partido acompañados de su equipo para agradecer el apoyo electoral.

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Se espera que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, --que votó esta mañana en el colegio electoral Ramiro de Maeztu-- acuda a la sede a partir de las 20.00 horas, una vez que se cierren los colegios electorales.

TELLADO VALORARÁ LA PARTICIPACIÓN Y LA JORNADA A PARTIR 20.15 HORAS

Por lo pronto, el secretario general del PP y director de la campaña del PP, Miguel Tellado, comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 20.15 horas para hacer una valoración de la jornada y de los datos de participación.

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La participación en las elecciones ha alcanzado a las 18.00 horas un récord histórico, con un 68,15%, según la actualización de las 18.34 horas. El dato supera en 4,71 puntos el anterior máximo que muestra el histórico de participación a esa hora, el 63,45% de 1996.

También está 15,03 puntos por encima del registrado en julio de 2023, que fue del 53,13%, y 11,31 puntos por encima del de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 56,85%. Hasta esta actualización habían votado 24.125.236 personas, 5.453.629 más que en el segundo avance de 2023.

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Por el momento, el PP no ha querido entrar en cómo puede influir en los resultados la alta participación en los comicios. "No vamos a aventurar análisis acerca de si nos beneficia o nos perjudica. Que la gente vote siempre es bueno", aseguran fuentes del equipo de Feijóo.

FEIJÓO HA RECORRIDO 15.000 KM EN CAMPAÑA

El presidente del PP ha centrado su campaña en su perfil gestor y en apelar al cambio para acometer la "reconstrucción nacional" que, a su entender, necesita España. Con ese objetivo, ha pedido con ahínco el voto "prestado" de los socialistas desencantados con Pedro Sánchez, a los que ha trasladado que "no se arrepentirán".

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Feijóo ha recorrido 15.000 kilómetros en la campaña electoral --en la que el PP ha elegido como lema 'El cambio necesario'-- para apelar al "cambio" en España y desalojar del Palacio de la Moncloa al socialista Pedro Sánchez, después de ocho años de Gobierno.

"Estamos satisfechos con la campaña que hemos hecho y orgullosos del papel que ha jugado el candidato", han señalado este domingo fuentes del PP, que han recalcado que ahora "es el turno de los españoles".

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