Madrid, 29 nov (EFE).- Los militantes del PSOE han mostrado su apoyo al presidente del Gobierno en funciones y líder del partido, Pedro Sánchez, tras la derrota electoral de este domingo, y se han concentrado al grito de "¡Pedro Sánchez, presidente!" frente a la sede en la calle Ferraz, donde se han vivido momentos de tensión.
A pesar de que durante la tarde no se han congregado más de un centenar de personas en la sede del partido, después de saberse los resultados (que dejan al PSOE con 116 diputados -cinco menos que en 2023- y abren la puerta a un gobierno de coalición de PP y Vox) la multitud ha crecido y ha comenzado a movilizarse portando banderas del PSOE y gritando consignas a favor del presidente.
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"Educación pública", "Que viva la lucha de la clase obrera" o "Sanidad pública" han sido algunas de sus proclamas.
Asimismo, otras personas de signo político contrario se han acercado también para increpar e insultar a los militantes con banderas de España, chillando "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" o "¡Viva España!", a lo que los socialistas han respondido: "Ganáis y ni lo disfrutáis, porque estáis llenos de odio" o "Aaquí están los antifascistas".
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La Policía Nacional ha acordonado a los militantes socialistas frente la fachada de la sede sin permitirles bajar a la calzada, hasta que los concentrados ha logrado cortar la calle, donde han seguido con sus proclamas.
Frente a la sede del PSOE se han concentrado también agitadores como Bertrand Ndongo, que finalmente han sido expulsados por la policía.
La tensión ha aumentado a medida que los agitadores se han acercado a la sede, lo que ha provocado enfrentamientos e intervenciones por parte de la Policía, que ha tratado de dispersarlos hasta que ha abandonado progresivamente el lugar.
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Los organizadores en la sede del PSOE han recogido los altavoces que habían preparado para la celebración en la calle, que finalmente no han sonado. EFE
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