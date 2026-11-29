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Madrid, 29 nov (EFE).- Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), han llamado este 29N a los ciudadanos a una movilización histórica y a votar sin miedo y con decisión por "el futuro" de España, en una jornada que se está desarrollando con absoluta normalidad.

Sánchez ha sido el más madrugador al ejercer su derecho al sufragio al llegar al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid) a las 9:15 horas y, tras votar, ha atendido a los medios para pedir una gran participación "por el futuro" de España.

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En esta ocasión, Sánchez, que ha acudido a depositar su voto sin su esposa Begoña Gómez ya que ha votado por correo, ha dicho que "España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años" y ha recordado que en democracia "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.

Ha pedido una gran participación porque cuanto mayor sea "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad" ciudadana en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.

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“Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", ha zanjado.

Por su parte, Feijóo, que ha ido acompañado de su esposa al colegio Ramiro Maeztu de Madrid sobre las 10.30 horas, ha afirmado que confía en el sistema democrático de España y ha pedido a los ciudadanos que voten "sin miedo" y con memoria e ilusión en una jornada que decidirá el futuro, no solo para los próximos años sino para la próxima década.

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Feijóo, que ha hecho estas declaraciones preguntado por si respalda la limpieza del sistema electoral, ha reafirmado que confía en los interventores, apoderados, en las mesas electorales y en la limpieza del escrutinio.

Asimismo, ha destacado que en el 29N se va a "festejar la gran fiesta de democracia española" y ha agregado que "seguro que España va a tomar una decisión inapelable" que "compete aceptarla a todos".

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Abascal, desde el colegio electoral de Pinar del Rey en el madrileño distrito de Hortaleza, ha pedido este domingo a los españoles que acudan de forma masiva a votar para que "no haya que arrepentirse mañana".

Ha confiado en que los ciudadanos ejerzan el voto de manera libre y pacífica, "sin ningún tipo de violencia ni incidente", y ha pedido votar "sin miedo" y "sin pesimismo".

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Desde Barcelona, Colau ha apelado también al voto femenino y ha asegurado que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones generales, sino que serán "protagonistas", porque hay "mucho en juego".

"Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así", ha subrayado la exalcaldesa de Barcelona.

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Asimismo, ha advertido de que "no son unas elecciones cualquiera", por lo que ha instado a defender la democracia.

Por ERC, Gabriel Rufián ha pedido votar "a conciencia y con memoria" y ha instado al conjunto de fuerzas políticas a respetar unos resultados que, ha asegurado, serán "evidentemente limpios".

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Mientras, Miriam Nogueras (Junts) ha hecho un llamamiento a votar "con mucho orgullo y, sobre todo, sin miedo" y "pensando en Cataluña".

Irene Montero (Podemos) ha animado a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie" porque el "voto de cualquier persona que gasta muchísimo" en la cesta de la compra "vale lo mismo que el de cualquier poderoso".

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El candidato de EH Bildu, Oskar Matute, ha confiado en que la ciudadanía de "Euskal Herria no va a fallar" y "va a hacer un voto con inteligencia colectiva" y la cabeza de lista del PNV, Maribel Vaquero, ha llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho y ha advertido de que hay "mucho en juego".

La jornada electoral está transcurriendo con absoluta normalidad, sin incidencias destacables y con el cien por cien de las mesas constituidas, en una cita para los votantes vigilada por más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad.

Así lo han asegurado en la primera rueda de prensa de esta jornada en Ifema, en Madrid, donde se ha instalado el centro de datos para estos comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Con "total normalidad" se está desarrollando" la jornada electoral, han subrayado ambas, que han recordado que están llamados a las urnas 38.616.949 electores, de los que 2.663.407 son residentes en el extranjero y 1.615.034 nuevos votantes, la mayoría muy jóvenes.EFE

(foto) (vídeo)