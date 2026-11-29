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Lorca (Murcia), 29 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llamado a la participación en este domingo electoral para que "España vuelva a funcionar", y ha pedido a los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto "pensando en nuestro país y pensando también en la Región de Murcia y en los desafíos que tiene por delante".

En declaraciones a los periodistas a las puertas del colegio San José de Lorca, donde ha votado, López Miras ha dicho que en las últimas semanas ha advertido ganas de cambio en la sociedad, y ha destacado la importancia de acudir a las sedes electorales porque "en nuestra mano está hoy empezar a trazar el futuro de nuestro país, de la Región de Murcia y de nuestras familias".

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Tras destacar la ausencia de incidentes en estas primeras horas de la jornada, el presidente murciano ha confiado en que las elecciones transcurran con normalidad y alta participación, y ha reiterado su llamamiento a votar "pensando en nuestra familia, en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y en nuestro propio futuro". EFE

adm-cc/ros

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