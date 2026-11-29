Lorca (Murcia), 29 nov (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este domingo que el buque Med Emre naufragado en Ibiza llegará remolcado al puerto de Cartagena los próximos miércoles o jueves, no este lunes, según le comunicó a mediodía de este sábado por teléfono el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.
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