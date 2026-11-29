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Santander, 29 nov (EFE).- La presidenta regional y del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha animado este domingo a los ciudadanos a participar en las elecciones generales y ejercer su derecho al voto para que las urnas permitan "un cambio a mejor" en España, en una jornada en la que "los españoles tienen la última palabra".

En declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en el colegio Eloy Villanueva de Santander, Buruaga ha agradecido también la labor de las miles de personas movilizadas en Cantabria para garantizar el desarrollo de una jornada de "normalidad democrática".

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"No nos jugamos solo un gobierno, un partido, sino también la sociedad en la que queremos vivir, la confianza en las instituciones y el valor de los principios", ha señalado.

Buruaga ha asegurado que votar es "la única manera de cambiar las cosas", por lo que ha apelado a los cántabros para que contribuyan a un cambio en su opinión "necesario".

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Asimismo, ha expresado su deseo de que España recupere "la convivencia, la moderación y la calidad democrática" y ha pedido a los ciudadanos que acudan a las urnas "con ilusión, en libertad, sin miedo" y conscientes de su responsabilidad.

"Es el momento y la oportunidad de dejar atrás el pasado y mirar al futuro con confianza", ha añadido. EFE

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