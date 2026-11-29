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Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales de este domingo ha sido del 79,54 por ciento, con el 99,09 por ciento de los votos escrutados, muy cerca del récord en unos comicios generales, registrado en 1982, con un 79,97 por ciento.

En estas elecciones, se han acercado a las urnas 28.344.345 electores, frente a los 24.952.447 de 2023, cuando la participación se quedó en el 66,59 %.

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Las elecciones celebradas este 29 de noviembre se han convertido así en las segundas con mayor participación de la democracia, ya que han superado el dato registrado en 1977, cuando votó un 78,83 por ciento de los electores, y el de 1996, cuando lo hicieron un 76,44 por ciento. EFE