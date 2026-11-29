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Ceuta, 29 nov (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha interceptado una nueva embarcación neumática que pretendía alcanzar las costas de Cádiz con ocho migrantes a bordo, uno de ellos ejerciendo como improvisado patrón.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención se ha producido cerca de la medianoche de este domingo tras ver la embarcación en mitad del estrecho de Gibraltar con destino a las costas peninsulares, presuntamente tras haber salido de la costa ceutí.

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En la embarcación recreativa viajaban 8 migrantes, todos ellos marroquíes, que permanecían en la ciudad desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

En la intervención los agentes no han detenido a ningún patrón, ya que eran los propios migrantes los que estaban haciéndose cargo de la navegación.

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En los últimos días se ha incrementado el flujo de personas que intentan cruzar ilegalmente el Estrecho después de permanecer en Ceuta desde finales de julio.

Los migrantes serán puestos a disposición de la Policía Nacional. EFE