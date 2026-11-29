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Madrid, 30 nov (EFE).- La Ejecutiva federal socialista se reunirá mañana a las 11 horas en la sede madrileña de Ferraz, con el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del partido, Pedro Sánchez, al frente para analizar los resultados de las elecciones.

El PSOE ha informado de la convocatoria de la reunión minutos después de la comparecencia de Sánchez en la sede del partido en Madrid, donde ha reconocido la victoria del PP.

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En la reunión, la dirección nacional analizará los resultados de las elecciones de este domingo, donde los socialistas han quedado en segunda posición y han perdido cinco escaños respecto a los 121 logrados en julio de 2023. EFE