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Madrid, 29 nov (EFE).- La selección española femenina de fútbol, vigente campeona del mundo, se impuso a la Chile (3-0) en el encuentro amistoso que enfrentó a ambas en León el sábado y prolongó su buena racha en enfrentamientos no oficiales desde que se proclamó campeona en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

La jugadoras que ahora entrena Sonia Bermúdez perdieron por última vez un partido amistoso el 19 de febrero de 2023, cuando, preparando la cita mundialista de la que saldrían levantando el trofeo por primera vez en su historia, cayeron contra las australianas en Sídney por 3-2 en el marco de la Copa de Naciones.

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A partir de ese momento, comenzó un camino sin fallo que perdura hasta hoy. Así, tras ese tropiezo, las españolas disputaron seis encuentros más antes de la Copa del Mundo saldados todos ellos con victoria ante República Checa en la misma Copa de Naciones (0-3); Noruega (4-2) y China (3-0) en Ibiza; Panamá (7-0) en Avilés; Dinamarca (0-2) en Gladsaxe; y Vietnam (0-9) en Auckland.

Menos suerte tuvo el equipo español ya con la corona mundial en su haber, pues su dos siguientes citas al margen de la oficialidad se saldaron con empates contra Canadá (1-1) en Almendralejo e Italia (1-1) en Vicenza. Choques exigentes que marcarían la línea que a partir de ese momento seguiría el combinado nacional.

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Pese a ello no bajó su rendimiento ni sus resultados en los cruces ante Corea del Sur (5-0) en Cartagena; Francia (2-4) en Niza; Japón (3-1) en Leganés; y finalmente Estados Unidos (0-2 y 2-2) en Washington y Chester. Ahora, y tras vencer a las chilenas, buscarán añadir otro éxito más contra Venezuela en A Coruña el próximo viernes.

De esta manera son 14 los amistosos, 7 en España y 7 fuera, que han jugado desde su última derrota, saldados con 11 triunfos y 3 empates; con 49 goles a favor y 9 en contra, incluidas 8 porterías imbatidas. Esther González y Salma Paralluelo, con seis tantos cada una, han sido las máximas anotadoras. EFE

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