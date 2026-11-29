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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha destacado este domingo lo que se decide a su juicio en las elecciones generales: "Hoy nos jugamos el futuro de nuestros hijos".

En estos comicios también está en juego el futuro "del país y el de la gente de Cataluña", ha considerado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press tras votar en su colegio electoral de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

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"Hoy votamos por ti y por todo lo que te mereces", ha concluido Junqueras.