El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha destacado este domingo lo que se decide a su juicio en las elecciones generales: "Hoy nos jugamos el futuro de nuestros hijos".
En estos comicios también está en juego el futuro "del país y el de la gente de Cataluña", ha considerado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press tras votar en su colegio electoral de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).
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"Hoy votamos por ti y por todo lo que te mereces", ha concluido Junqueras.
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