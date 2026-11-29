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Puertollano (Ciudad Real), 29 nov (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha llamado este domingo a la participación en las elecciones generales y ha destacado la afluencia de votantes a los colegios electorales durante las primeras horas de la jornada.

En declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el colegio Giner de los Ríos de Puertollano (Ciudad Real), Rodríguez ha defendido la importancia de acudir a las urnas y ha señalado que los ciudadanos están llamados a decidir el futuro del país.

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"Celebrar la democracia es esto, es acudir a las urnas", ha afirmado la candidata socialista, quien ha insistido en que ejercer el derecho al voto es una expresión de igualdad entre todos los ciudadanos.

Rodríguez ha asegurado que, durante las primeras horas de la mañana, ha observado una mayor afluencia de personas a los colegios electorales en comparación con otras convocatorias, aunque ha precisado que se trata de una percepción personal.

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"Lo que aprecio ahora mismo en la calle es mucho movimiento, mucha participación y es motivo de celebración", ha señalado.

La ministra ha destacado que la jornada electoral se estaba desarrollando con normalidad y ha afirmado que, hasta el momento de sus declaraciones, no tenía constancia de incidencias que hubieran alterado el proceso en la provincia de Ciudad Real ni en el conjunto del país.

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Preguntada por su futuro político y su continuidad al frente del Ministerio de Vivienda, Rodríguez ha evitado hacer valoraciones antes del cierre de los colegios electorales por respeto a la normativa electoral.

"Hasta que no abramos las urnas nada está escrito y lo relevante es que España decida su futuro", ha manifestado. EFE

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