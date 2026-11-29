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Melilla, 29 nov (EFE).- El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que vote en estas elecciones generales “por la ilusión y el cambio” porque son “decisivas y muy importantes para toda España, mucho más para Ceuta y Melilla”.

Imbroda ha lanzado este mensaje tras depositar su voto en el CEIP Reyes Católicos, adonde ha acudido acompañado por la candidata de su partido al Congreso por Melilla, Sofía Acedo, y el secretario general popular y vicepresidente primero del Gobierno local, Miguel Marín.

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El presidente melillense ha pedido a los electores que comprueben que el sobre que introducen en la urna “recoge exactamente la papeleta de la candidatura que quieren votar” y ha recordado que en estas elecciones generales “se vota por solucionar los problemas que tienen los españoles tanto a nivel nacional como en Melilla”.

“No estamos para solucionar los problemas de otros países, estamos hablando de los melillenses aquí en Melilla y por eso he votado”, ha dejado claro Imbroda para confiar en que “todo vaya en libertad, en paz y que no haya altercados”.

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En este sentido, ha informado de que en el IES Rusadir, ubicado en el barrio periférico del Tiro Nacional, ha habido un incidente cuando varias personas, según su versión, han “atosigado” a un votante, por lo que ha pedido que no se moleste a las personas cuando vayan a ejercer su derecho y dejarlas “votar tranquilas”.

Ha reclamado una “dedicación especial” de los cuerpos de seguridad y de la Junta Electoral porque “hay algunos que todavía no han entendido esto de la democracia y de votar en libertad”, y ha hecho un llamamiento a “los de enfrente, a los de CPM, fundamentalmente, que se relajen, estén tranquilos, no apabullen y dejen que la gente funcione con fluidez en todos los colegios”.

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“La libertad se convierte en toxicidad de aquella gente que realmente hace cualquier tropelía para llevar un voto. Y eso ya de alguna manera o totalmente retuerce el espíritu y el fundamento de la libertad. Así que espero que se pueda votar en libertad dentro de un orden, lo máximo posible, en los colegios en Melilla”, ha dicho. EFE

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