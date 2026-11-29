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El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ensalzado este domingo la "dignidad insobornable", el "valor y la lealtad" de la eurodiputada y candidata de Podemos en estas elecciones generales, Irene Montero tras anunciar la candidata de la formación morada que abandona la política institucional y su euroescaño después del mal resultado cosechado en las elecciones generales.

"Nos llevamos con nosotros, como Cyrano, un inmenso orgullo. Seguirás (seguiremos) peleando, como siempre, desde trincheras más humildes y más hermosas", ha escrito Iglesias en un mensaje en la red social 'X', después de haber apoyado durante toda la campaña a Montero y haber participado el pasado viernes en el mitin de cierre de campaña de Podemos.

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El propio Iglesias anunció su retirada de la política institucional en circunstancias similares y desde la misma sede de Podemos tras las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo de 2021, a las que concurrió como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tras lograr Isabel Díaz Ayuso la mayoría absoluta.