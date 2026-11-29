Guardar

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- Hinata Miyazawa, delantera del Manchester United, consiguió un doblete con el que Japón evitó la victoria de la selección de Brasil (2-2) en partido amistoso disputado este domingo en el Edion Peace Wing de Hiroshima.

El partido 50 de Arthur Elias al frente de la selección brasileña se le puso de cara en dos ocasiones, y en ambas con mucha fortuna, al ser gracias a sendos autogoles de Fuka Nagano (m.29) y de Rion Ishikawa (m.65).

PUBLICIDAD

El potente cuadro japonés, muy intenso como es tradicional, se rebeló a su auténtica mala suerte en dichas acciones y dos internadas por la derecha fueron culminadas por Miyazawa (m.36 m.69) en la boca de gol.

Japón y Brasil se enfrentarán en un segundo amistoso el próximo sábado en Okayama. EFE