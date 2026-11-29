Guardar

A Coruña, 29 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, se queda con la “competitividad” de su equipo ante el Barcelona durante la primera parte, en la que, a su juicio, fueron capaces de “competirles durante muchos momentos y eso que, encajando un gol tan pronto, no es fácil”.

“La gente nos ha empujado muchísimo. Pudimos empatar el partido y luego tuvimos la Bil, pero no pudo ser. Ellos tienen muchísimo talento, el Barcelona está en un gran momento y tiene jugadores diferenciales. Después del 1-3 sí que lo acusamos un poco más. Es un resultado que, en cuanto a goles, es abultado, merecimos marcar alguno más”, afirmó.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa, destacó la capacidad de reacción de su equipo al tempranero gol de Lamine Yamal y no escondió que necesitan “sumar de tres” cuanto antes porque el calendario se les va a poner “cuesta arriba” en las próximas semanas.

Hidalgo incidió en que el gol de Raphinha en el arranque del segundo tiempo fue determinante: “Contra el Barcelona, si te equivocas demasiado te pasa lo que nos pasó en el tercer gol. Y si estás yendo continuamente a pares puedes sufrir más de la cuenta. En la segunda parte nos ha costado más, pero el trabajo de la primera parte ha sido muy bueno”, EFE

PUBLICIDAD

1010153

dmg/ism