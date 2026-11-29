29/11/2026 (i-d) El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la portavoz del PSC, Lluïsa Moret; el candidato por Barcelona, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la número 2 por Barcelona, Eva Granados POLITICA

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El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha lamentado la derrota socialista en España: "Es evidente que nuestra apuesta por una España progresista no ha ganado", pero ha destacado el papel del PSC, que ha vencido en Cataluña.

En su comparecencia desde la sede electoral socialista en Barcelona junto al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, Hereu ha admitido que no son los resultados que deseaban ni los que esperaban, pero ha agradecido el apoyo que han recibido.

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Ha reivindicado que, pese a todo, el PSC "ha ganado las elecciones en Cataluña y sigue siendo el primer partido de Cataluña", algo que les da una responsabilidad en el presente y en el futuro.

Ha afirmado que son un gran partido y que seguirán "sirviendo a Cataluña y a los valores del progreso".

También ha subrayado el contexto de alta participación, y que se haya expresado "nuevamente la fortaleza" del sistema democrático de España.