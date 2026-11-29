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La Guardia Civil ha localizado y trasladado este domingo al colegio electoral al miembro titular y al suplente de una mesa de votación en Andorra (Teruel) que no se habían presentado para constituirla, lo que había impedido inicialmente su apertura con normalidad.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, en una rueda de prensa en la que ha informado de que la jornada electoral del 29 de noviembre ha comenzado con normalidad en la comunidad autónoma, con las 2.216 mesas constituidas en las tres provincias y sin incidencias reseñables.

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"Un miembro titular y su suplente no se han presentado, con lo cual no podía constituirse la mesa. La Guardia Civil los ha localizado y los ha trasladado al colegio electoral", ha asegurado Herrero, que ha agregado que tras ese suceso se ha constituido la mesa "con total normalidad".

La delegada del Gobierno también ha informado de la aparición de dos pintadas en dos colegios electorales de Zaragoza, que han sido limpiadas "rápidamente" por efectivos del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

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MÁS DE UN MILLÓN DE ARAGONESES LLAMADOS A LAS URNAS

Más de un millón de aragoneses están llamados a votar este domingo para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. En total, se han habilitado 1.012 locales electorales en los 731 municipios de la comunidad, con 2.216 mesas de votación.

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Los primeros colegios en comunicar su constitución, a las 08.01 horas, han sido, en Zaragoza, los de Pomer y Urriés; en Huesca, los de Igriés y Alcolea de Cinca; y en Teruel, el de Albalate del Arzobispo y Pancrudo.

En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.012 locales electorales y se han dispuesto 2.216 mesas de votación. "Todas se han constituido sin ninguna incidencia reseñable", ha asegurado Herrero.

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En estas elecciones más de un millón de aragoneses eligen a 13 diputados al Congreso (7 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel) y a 12 senadores (4 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel). Respecto al sufragio por correo, Correos ha admitido 29.648 votos. Los colegios electorales cerrarán sus puertas a las 20.00 horas.

PROTECCIÓN CIVIL

Asimismo, Herrero ha recordado que el Plan de Protección Civil y Cruz Roja garantiza que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto repite la dinámica de las convocatorias electorales anteriores.

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En la provincia de Zaragoza intervienen 77 voluntarios y 16 vehículos; en la de Huesca se movilizan 40 voluntarios y 10 vehículos, mientras que en la de Teruel hay 25 voluntarios y cuatro vehículos para atender los traslados a los respectivos locales electorales en el caso de personas con movilidad reducida.

"Hay personas que ya lo habían solicitado con antelación y a lo largo de la mañana, a primera hora, han ido haciendo más solicitudes", ha informado Herrero.

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Este servicio, a través de Cruz Roja, estará operativo durante toda la jornada electoral. Las personas que requieran del mismo pueden solicitarlo a través del '976 224 880' en Zaragoza; '974 222 222' en Huesca; y '648 699 559' en Teruel.