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Valencia, 29 nov (EFE).- El capitán del Valencia, José Gayà, lamentó el empate de este domingo ante Osasuna (1-1) y reconoció que el equipo sigue teniendo una deuda con su afición en Mestalla, donde todavía no ha conseguido ganar esta temporada, al considerar que «todo lo que no sea ganar en Mestalla es un mal resultado».

El lateral valencianista expresó su decepción por un nuevo tropiezo como local, aunque destacó el esfuerzo del equipo hasta el final del encuentro. "El equipo lo ha intentado todo hasta el final, hemos acabado exhaustos porque el final ha sido de mucha ida y vuelta", explicó en declaraciones posteriores al partido.

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Gayà reconoció que el resultado deja un sabor amargo, especialmente por la oportunidad perdida de conseguir la primera victoria ante su público, y señaló que el equipo quería ofrecer una alegría a los aficionados que acudieron a Mestalla.

El capitán también se refirió al gol de Hugo Duro, que permitió al Valencia rescatar un punto después de que Rubén García adelantara a Osasuna en el minuto 63. El delantero madrileño, que entró desde el banquillo, estableció el empate seis minutos después con un remate de cabeza tras un centro de David Otorbi.

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"Para nosotros es muy importante que se enganche, es un delantero que nos hace falta. Nos va a venir genial ese gol, se lo merece", comentó Gayà sobre su compañero.

El empate prolonga las dificultades del Valencia en su estadio y mantiene al equipo de Javier Aguirre pendiente de encontrar una victoria que permita recuperar la confianza de una afición que volvió a mostrar su descontento durante el encuentro. EFE

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