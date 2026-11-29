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Valencia, 29 nov (EFE).- El Valencia saldrá con la única novedad de José Luis Gayà con respecto al once inicial que planteó Javier Aguirre en Vallecas al partido que le enfrenta este domingo en Mestalla a Osasuna, que sale con Aimar Oroz y Valentín Rosier como titulares, ya recuperados de sus respectivas molestias sufridas durante la semana.

El Valencia comenzará el partido con Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Copete, Gayà; Raba, Pepelu, Guido Rodríguez, Rioja; Javi Guerra y Umar Sadiq.

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Osasuna saldrá con un once formado por Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Rico; Moi Gómez, Moncayola, Aimar; Moro, Budimir y Dubasin. EFE

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