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Madrid, 29 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado este domingo que mañana mismo estará en la sede nacional de su partido concretando, "con humildad", las líneas maestras del que será su gobierno, tras ganar las elecciones generales con un resultado que le permite llegar a la Moncloa con el apoyo de Vox.

"Vamos con fuerza, vamos con ganas, tenemos esta noche, solo esta noche, para disfrutar", ha dicho Feijóo en una intervención desde el balcón de la sede nacional de su partido en la calle Génova de Madrid ante cientos de militantes y simpatizantes, rodeado de dirigentes del PP.

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Núñez Feijóo ha afirmado que mañana volverá a la sede para preparar el futuro del país y concretar las "líneas maestras" que va a exponer en las Cortes y ha asegurado que lo hará con "humildad" y con "ilusión".

"Siempre lo he hecho así y siempre lo haré hasta el último instante de mi responsabilidad", ha señalado el presidente del PP, que ha prometido "trabajo", "seriedad", "respeto" y "gestión" y "no milagros" y ha admitido que podrá equivocarse, "seguro que sí", pero rectificará. EFE

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(Foto)(Vídeo)