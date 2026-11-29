29/11/2026 Aitor Esteban (PNV) votando en Zeberio (Bizkaia) POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA PNV

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha animado este domingo a la ciudadanía a que ejerza su derecho al voto en unas elecciones que ha calificado de "importantes". "Lo cierto es que ahora lo que elegimos son los representantes vascos para cuatro años, nada menos, de legislatura, una legislatura que va a ser complicada y dura", ha dicho.

Esteban ha votado a las once de la mañana en las antiguas Escuelas Zubialde, en Zeberio (Vizcaya), donde ha mostrado su deseo y esperanza en que toda la jornada transcurra con tranquilidad y sin incidentes, y que la gente acude a las urnas, porque es "una votación importante".

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"Ya vemos qué es lo que viene y cómo va a estar configurado Madrid, y lo que estamos eligiendo y lo que nos jugamos es la voz vasca en Madrid. Así que animo a toda la gente a votar", ha concluido.