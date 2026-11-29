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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- La selección española de fútbol sub-17 jugará este lunes contra Uzbekistán por un puesto en octavos de final del Mundial de la categoría que se celebra en Catar, después de que el combinado que dirige David Cubillo cerrase la fase de grupos como la mejor de las 48 participantes.

Sus tres victorias ante China (5-0), Fiyi (15-0) y Marruecos (2-0), con 22 goles a favor, y ninguno en contra, emparejaron a la Rojita contra el combinado uzbeko, el peor de los ocho terceros clasificados.

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En la primera fase del torneo, el conjunto centroasiático sumó tres puntos, con una victoria ante Jamaica (6-2) y dos derrotas, frente a Italia (3-1) y Costa de Marfil (2-1).

La selección de la exrepública soviética llegó a Catar con el aval de ser la vigente campeona sub-17 de Asia, título alcanzado el pasado año al derrotar a la anfitriona Arabia Saudí.

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Ha tenido buenas participaciones en el Mundial de la categoría, puesto que en 2011 y 2023 alcanzó los cuartos de final, mientras que cayó eliminada en octavos en la edición del pasado año.

En el Mundial de hace tres años, celebrado en Indonesia, se enfrentó con la Rojita en la fase de grupos, con 2-2 de resultado.

En caso de que España supere los dieciseisavos de final, se cruzaría contra el ganador del Irlanda-Costa de Marfil en su aspiración de sumar el único título que no luce en las vitrinas del fútbol español.

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El cuadro de Cubillo afronta la fase de eliminatorias con Trujillano y Rafa Cruz como máximos goleadores del torneo, con cinco tantos cada uno, y con el mediocentro del Barcelona Ebrima Tunkara, de 16 años, como uno de los jugadores más destacados.

Cubillo cuenta con todo el grupo, integrado por veinte jugadores, después de que el extremo del Athletic Club Christian Imga tuviera que regresar a España por una lesión muscular tras el primer partido ante China. EFE

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