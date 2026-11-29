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El Partido Popular ganaría las elecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón con un 36,8% de los votos, lo que supondría entre 5 y 6 diputados. En las generales de 2023, los populares obtuvieron el 36,3% de los sufragios y 7 escaños, según los resultados del sondeo electoral elaborado por Sigma Dos para la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y RTVE.

El PSOE, con el 31,2% de los votos, sacaría entre 4 y 6 diputados. En 2023, logró 4 diputados con el 31,1% de las papeletas.

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Por su parte, Vox obtendría con 17,4 de los votos 2 representantes, en vez del único escaño logrado en 2023 con el 14,6% de los sufragios.

CHA Frente Amplio Aragón sacaría entre 0 a 1 diputados con el 8,8% de los votos. Teruel Existe se quedaría como en 2023, es decir, sin representación.

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En la circunscripción de Huesca, el PP tendría entre 1 y 2 diputados, en 2023 obtuvo 2; en PSOE entre 1 y 2, logró 1 en 2023; mientras que Vox se quedaría sin ninguno.

En lo que respecta a la provincia de Teruel, el PP se quedaría con un escaño de los dos que tenía; el PSOE conservaría su diputado, y Vox tendría 1.

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Por último, en Zaragoza, el PP mantendría sus tres representantes; el PSOE, entre 2 y 3, y Vox mantendría el suyo, y CHA Frente Amplio sacaría entre 0 y 1 escaño --Sumar logró uno el 23J--.