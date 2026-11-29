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Montevideo, 28 nov (EFE).- El centrocampista uruguayo de Palmeiras Emiliano Martínez afirmó que ganar la Copa Libertadores es algo que siempre soñó y dijo estar muy emocionado por haberlo hecho.

"Lo soñé siempre. Cuando me tocó festejar la Libertadores sub-20 soñé con poder festejarla en Primera División y hoy se me está cumpliendo", dijo el futbolista.

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Martínez ganó la Libertadores sub-20 con Nacional en el 2017 tras derrotar en la final a Independiente del Valle, también en el estadio Centenario de Montevideo.

Consultado sobre la fórmula de Palmeiras para conquistar títulos, dijo que es "la constancia" que tiene el equipo durante todo el año, al tiempo que añadió que Montevideo es la casa del 'Verdao'.

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Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron allí sus últimas dos Libertadores, la primera en 2021 y la segunda este sábado tras imponerse por 1-0 a Estudiantes gracias a un tanto del atacante paraguayo Ramón Sosa.

Finalmente, contó que tras el partido habló con el portero uruguayo de Estudiantes Fernando Muslera, a quien le dio "palabras de aliento" luego de la derrota.

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Este sábado, tras el pitido final, Muslera anunció su retirada del fútbol. EFE