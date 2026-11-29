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Madrid, 29 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha votado este domingo por la mañana en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramiro de Maetzu de Madrid y ha comentado con los miembros de la mesa electoral que hay que "votar con ganas".

Tanto a su llegada como a la salida del centro electoral, Cuerpo ha saludado a algunos electores que acababan o esperaban para votar y ha aguardado en una cola para depositar sus papeletas.

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Tras identificarse y saludar para ejercer su derecho al voto, departió con los miembros de la mesa electoral, a quienes les preguntó cómo discurría la jornada y si era la primera vez que habían desempeñado estas funciones.

A la primera pregunta le respondieron que el día transcurría con normalidad y respecto a su participación en una mesa, uno le contestó que era la segunda y otro que esto representaba la fiesta de la democracia, a quien respondió que hay que "votar con ganas". EFE

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