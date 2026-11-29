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César Toldrá

Valencia, 29 nov (EFE).- El Valencia del mexicano Javier Aguirre sigue sin arrancar en Mestalla, donde el empate ante Osasuna (1-1) ha prolongado su sequía de victorias como local y ha vuelto a evidenciar la falta de gol de un equipo que ha mejorado defensivamente, pero al que su escasa capacidad ofensiva le condena en su rendimiento.

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El conjunto valencianista volvió a dejar escapar la oportunidad de ofrecer una victoria a su afición, pese a reaccionar al tanto inicial de Rubén García, en el minuto 63, con el empate de Hugo Duro seis minutos después. Sin embargo, no encontró los argumentos necesarios para completar la remontada y sumó un nuevo encuentro sin ganar ante su público.

Desde la llegada del entrenador mexicano, anunciada por el club el 23 de septiembre, el Valencia ha disputado siete encuentros de Liga, con un balance de dos victorias, tres empates y dos derrotas, además de una goleada ante el Tavernes (0-6) en la Copa del Rey.

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El estreno de Aguirre se produjo el 11 de octubre en El Sardinero, donde el Valencia empató 2-2 frente al Racing de Santander. Después, en su primer partido en Mestalla, no pasó del 0-0 ante el Athletic Club, antes de encadenar una derrota por 1-2 frente al Villarreal.

La primera victoria llegó el 1 de noviembre en el Martínez Valero, donde el conjunto valencianista se impuso por 0-1 al Elche. Tras caer por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, el equipo volvió a ganar a domicilio, esta vez por 0-1 frente al Rayo Vallecano en Vallecas.

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Los números reflejan esa diferencia entre el rendimiento como local y como visitante. En sus cuatro partidos en Mestalla, el Valencia ha sumado dos puntos de doce posibles, con dos goles a favor y seis en contra, mientras que en sus tres desplazamientos ligueros ha conseguido dos victorias y un empate, con cuatro tantos marcados y dos recibidos.

La defensa, el primer paso de la recuperación

Uno de los principales cambios introducidos por Aguirre se encuentra en el comportamiento defensivo. El Valencia ha mejorado su organización sin balón, ha reducido los espacios entre líneas y ha encontrado una mayor seguridad en su estructura, una evolución que también se refleja en sus resultados.

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El equipo ha mantenido su portería a cero en tres de los siete encuentros ligueros dirigidos por el mexicano, ante el Athletic, el Elche y el Rayo Vallecano. Si se añade el encuentro copero frente al Tavernes, son cuatro las porterías imbatidas desde su llegada.

Stole Dimitrievski ha tenido un papel importante en esta evolución, con intervenciones decisivas en varios encuentros, mientras que la pareja formada por César Tárrega y José Copete ha ganado protagonismo en el eje de la defensa.

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Seis goles en siete partidos, un lastre demasiado pesado

La otra cara de la evolución valencianista está en el ataque. El equipo únicamente ha marcado seis goles en sus siete partidos ligueros con Aguirre, una media inferior a un tanto por encuentro, y ha tenido dificultades para transformar su trabajo ofensivo en ocasiones claras y, sobre todo, en goles.

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Especialmente preocupante resulta el rendimiento en Mestalla, donde solo ha conseguido dos tantos en cuatro partidos. La falta de continuidad en la elaboración, las dificultades para encontrar espacios ante defensas organizadas y la escasa eficacia en los metros finales explican buena parte de los problemas del equipo.

Aguirre ha conseguido dotar al Valencia de una mayor consistencia y recuperar parte de la competitividad perdida durante el inicio de temporada, pero todavía tiene pendiente encontrar soluciones para un ataque que no termina de funcionar y que está penalizando el rendimiento del equipo.

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El objetivo inmediato del técnico mexicano será romper la mala dinámica como local y conseguir que Mestalla vuelva a ser un punto de apoyo para la recuperación de un Valencia que necesita recuperar el gol para transformar su mejoría defensiva en victorias. EFE