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Valencia, 29 nov (EFE).- El Valencia Basket cerrará este 2026 con un 'maratón' de 11 partidos, seis de la Euroliga y cinco de la Liga Endesa, en 27 días, es decir casi partido cada dos días, que le implicarán ocho desplazamientos.

Tras el parón que vive esta semana la Liga Endesa por las 'ventanas FIBA', el equipo de Xavi Albert, que ocupa la segunda posición de la ACB tras las primeras nueve jornadas y la misma plaza en la Euroliga después de haber disputado ya 14 partidos, retomará la competición con un partido europeo en la cancha del Anadolu Efes el jueves 3 de diciembre.

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A ese desplazamiento seguirán otros dos de la competición doméstica, porque jugará en Málaga el sábado 6 en la pista del Unicaja y dos días más tarde, el martes 8, en la del Asisa Joventut, en Badalona.

Después de esos tres encuentros como visitante, el Valencia recibirá en el Roig Arena al Estrella Roja de Belgrado el día 10 pero tres días más tarde volverá a la carretera para visitar al Kid & Us Manresa en la Liga Endesa. el domingo 13 de diciembre.

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Afrontará después una nueva jornada doble de la Euroliga, en la que recibirá el martes 15 al Dubai Basketball y visitará el 17 al Real Madrid.

Cerrará esa semana de nuevo en casa y ante el La Laguna Tenerife, un equipo que ha llegado a este parón con el mismo balance de siete triunfos y solo dos derrotas que tiene el Valencia tras las nueve primeras jornadas de la fase regular.

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El 2026 acabará para el Valencia con tres desplazamientos. El antepenúltimo le llevará a Lituania, donde el miércoles 23 jugará en la pista del Zalgiris. La expedición regresará con el tiempo justo de celebrar la Nochebuena y la Navidad en València, y el día 26 de nuevo tendrá que desplazarse para jugar el día 27 en la pista FIATC Girona-

El año acabará para el equipo 'taronja' en Vitoria, porque el día 29 abrirá la segunda vuelta de la fase regular de la Euroliga en la cancha del Kosner Baskonia.

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Con ese último encuentro pondrá punto y final a un ajetreado mes de diciembre de 12 partidos en 27 días pero tampoco es que vaya a tener después demasiado tiempo para celebrar el fin de año porque el día 2 de enero abrirá el 2027 con un encuentro liguero en la cancha del Obradoiro. EFE