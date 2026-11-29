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Ceuta, 29 nov (EFE).- El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, expresó este domingo públicamente en redes sociales su indignación por las decisiones arbitrales del encuentro que su equipo disputó contra el Granada, que terminó con derrota del conjunto caballa por 3-1.

"Ceuta molesta", afirmó, y denunció lo que considera un arbitraje perjudicial para su equipo del colegiado Dámaso Arcediano Monescillo, quien pitó dos penaltis a favor del conjunto granadino y anuló un gol al Ceuta que hubiera significado el 2-2.

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"¡Vaya robo!, arbitraje sibilino y malintencionado. Ceuta molesta", escribió Luhay Hamido al término del encuentro disputado en el Nuevo Los Cármenes y que significó la octava derrota seguida del equipo ceutí.

"No tenemos bastante con la que tenemos encima, como para que encima nos roben descaradamente. Seguiremos luchando contra todo y todos", señaló.

Luhay Hamido también hizo referencia a lo que considera un rechazo hacia el club. "Mucho Ceuta no se vende, Ceuta se defiende y todo mentira. La realidad es que Ceuta molesta. Y esta es la vuestra para castigarnos", aseveró.

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El dirigente terminó su publicación con un mensaje contundente acompañado de varios emoticonos y corazones blancos y negros en alusión a los colores de la ciudad: "Pero tranquilos, todo el mundo va a pagarlo".

Las palabras de Hamido se suman a las manifestaciones del entrenador del equipo ceutí, Sergio Lobera, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Lobera evitó valorar directamente las decisiones arbitrales, aunque dejó entrever su malestar. "No siempre se puede decir lo que se piensa y que hay que pensar antes de hablar", señaló, además de reclamar "respeto" para el club y sus profesionales. EFE

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