Madrid, 29 nov (EFE).- El PP ha ganado las elecciones generales con 134 diputados, que sumados a los 53 de Vox superan en 11 la mayoría absoluta necesaria para gobernar, con casi el 90 % de los votos escrutados.
Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 115 escaños, ERC 11, Frente Amplio 11; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4.
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PNV tiene 3 escaños, Compromís 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso. EFE
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