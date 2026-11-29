Guardar

Madrid, 29 nov (EFE).- El PP y Vox mantendrán el control del Senado tras las elecciones de este domingo, al 12,71 % escrutado, ya que el PP consigue 115 de los 209 escaños en juego, que con los 28 por designación autonómica que tienen entre los dos partidos llegan a 143, nueve por encima de la mayoría absoluta.

Según estos resultados provisionales, el PP gana este domingo 115 senadores, uno de ellos junto a UPN, mientras que obtienen 80 las candidaturas del PSOE, en la mayoría de los casos junto al Frente Amplio y otros partidos de izquierda, que se completan con 11 de la unidad formada por EH Bildu y ERC, más uno de Junts.

PUBLICIDAD

Aunque en estas elecciones se eligen 209 senadores, el total de escaños de la Cámara Alta es de 267, ya que hay 58 que son designados por los parlamentos autonómicos, en los que ahora son 23 del PP, 19 socialistas, 5 de Vox, 3 de Junts y uno de ERC, BNG, Geroa Bai, PNV, EH Bildu, Compromís, Más Madrid y Coalición Canaria.

Por tanto, estando la mayoría absoluta en 134 escaños, el PP necesitaba 111 para lograrla en solitario, y 106 para que la tuviera su bloque, junto a Vox, partido con el selló una alianza para no competir entre sí en algunos distritos. EFE

PUBLICIDAD