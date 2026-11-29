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La encuesta de Sigma 2 para RTVE y Forta da ganador de las elecciones generales de hoy al Partido Popular en La Rioja, que obtendría dos escaños, los mismos que sumaría el PSOE, como segunda fuerza en la región, repitiendo el reparto de las últimos comicios de 2023.

Se trata de una encuesta, consultada por Europa Press, elaborada a partir de una muestra de 19.500 entrevistas a nivel nacional entre los pasados días 12 y 28 de noviembre.

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