29/11/2026 Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en un colegio electoral en Málaga. A 29 de noviembre de 2026, en Málaga (Andalucía, España). Hoy 29 de noviembre se celebran las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electores y en las que se eligen 350 diputados y 209 senadores en un proceso que se ha desarrollado entre las 09.00 y las 20.00 horas. POLITICA Álex Zea - Europa Press

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El Partido Popular mantiene el único diputado que corresponde a Ceuta en el Congreso y refuerza su posición como primera fuerza política en la ciudad autónoma, con el 44,65 por ciento de los votos.

Al 96,51 por ciento del escrutinio completado, los 'populares' aumentan casi seis puntos respecto a las elecciones generales de julio de 2023, mientras que el PSOE también mejora sus resultados en 3,5 puntos, hasta alcanzar el 37,49 por ciento, pese a la crisis migratoria desatada en julio pasado en la frontera con Marruecos.

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Por su parte, Vox registra un fuerte retroceso al quedarse con el 15,30 por ciento de las papeletas, casi ocho puntos menos que en los anteriores comicios, cuando obtuvo el 23,26 por ciento de los votos.

De esta forma, el PP conserva la representación de la ciudad autónoma en la Cámara Baja y mantiene una ventaja de algo más de siete puntos sobre los socialistas, que continúan como segunda fuerza pese a que la presión migratoria y el control fronterizo han vuelto a ocupar un lugar central en el debate político de Ceuta.

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¿QUÉ PASÓ EN AÑOS ANTERIORES?

En Ceuta, el resultado de este domingo consolida el liderazgo electoral del PP, que recuperó en las elecciones generales de julio de 2023 la primera posición que Vox le había arrebatado en noviembre de 2019.

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En los últimos comicios, los 'populares' consiguieron 12.885 votos, el 38,8 por ciento, frente a los 11.299 del PSOE (34%) y los 7.742 de Vox (23,26%).

No obstante, la fotografía de 2019 era distinta: Vox se impuso entonces con 11.738 votos (35,3%), por delante del PSOE, que reunió 10.407 (31,3%), mientras que el PP quedó relegado a la tercera posición, con 7.408 papeletas (22,3%).

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UNA CRISIS FRONTERIZA QUE MARCA EL CONTEXTO ELECTORAL

La cita electoral se produce en un contexto marcado por la crisis migratoria del pasado verano, donde la entrada masiva de personas desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio provocó una emergencia fronteriza de gran magnitud y volvió a situar el control migratorio y la seguridad en el centro del debate político.

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La dimensión de aquella avalancha sigue sin estar completamente esclarecida. Mientras el Gobierno cifró inicialmente en 72.000 el número de migrantes que llegaron a Ceuta, datos de la Guardia Civil presentados a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón elevaron a más de 88.000 el balance de retornados a principios de noviembre.

Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en más de 100.000 los migrantes que pasaron desde Marruecos y en 15.000 los que aún permanecen en Ceuta.

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La emergencia dejó también un importante balance de víctimas mortales. La Guardia Civil contabilizó 90 cadáveres en las costas y aguas de Ceuta, si bien las ONG elevaron el balance a 141 fallecidos en ambos lados de la frontera.

Desde entonces, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha seguido denunciando que la ciudad no ha recuperado la normalidad y ha situado el control fronterizo entre las principales preocupaciones de su discurso político.

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En sus declaraciones, ha asegurado que la frontera continúa "en manos de Marruecos" y ha reclamado decisiones "enérgicas" para reforzar la seguridad y garantizar la soberanía española.